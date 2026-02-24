Polska wydala tysiące cudzoziemców

Tylko od początku stycznia służby wydały przeszło 400 decyzji nakazujących opuszczenie naszego kraju, z czego 33 przypadki to deportacje. Wszyscy wydaleni poważnie złamali polskie prawo, unikali wykonania zasądzonych wyroków czy notorycznie prowadzili pojazdy w stanie upojenia alkoholowego.

Wśród wydalonych jest m.in. 27-letni obywatel Ukrainy skazany przez sądy w Krakowie i Rybniku za udział w zorganizowanych, masowych oszustwach finansowych metodą „na BLIK-a”. Oszust skończył właśnie odbywanie kary w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Decyzją komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, zostanie wydalony i objęty maksymalnym, dziesięcioletnim zakazem wjazdu do Polski i całej strefy Schengen.

Przestępcy zostają wydaleni po odbyciu zasądzonej kary

Dwa tygodnie temu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Opola przeprowadzili kolejne doprowadzenia do granicy. Jeden z wydalonych to obywatel Ukrainy wielokrotnie prowadzący auto po alkoholu, który unikał wykonania wyroków. Po wyjściu z więzienia został deportowany, z sześcioletnim zakazem powrotu. Inny cudzoziemiec, skazany na 60 dni za oszustwo, po odbyciu kary został dowieziony na granicę w asyście strażników i przekazany stronie ukraińskiej. Dla niego zakaz wjazdu do Schengen będzie obowiązywał przez trzy lata.

Długa kolejka osób niepożądanych

W kolejce do wydalenia czeka 31 tys. cudzoziemców (ich dossier znajduje się w rejestrze osób niepożądanych) – dwukrotnie więcej niż pięć lat temu. Z danych przygotowanych przez Straż Graniczną dla dziennika „Rzeczpospolita” wynika, że od stycznia do początku września ub.r. Polskę przymusowo opuściło 1100 obcokrajowców.

Kto trafia na listę?

Na listę trafiają łamiący prawo, w tym ci, którzy przedostali się do Polski nielegalnie, nie posiadają ważnej wizy lub zostali przyłapani na nielegalnej pracy. Deportowane mogą być również osoby skazane za umyślne przestępstwa lub objęte sankcjami za gloryfikowanie wojny wywołanej przez Rosję za naszą wschodnią granicą. Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że najliczniejsze nacje w gronie niepożądanych to: Ukraińcy (5,9 tys.), Gruzini (4,2 tys.), Syryjczycy (2,5 tys.), Afgańczycy (2,4 tys.), Białorusini (2,2 tys.) i Rosjanie (1,9 tys.).

Źródło: Rzeczpospolita, wp.pl, Śląski Oddział Straży Granicznej

Oprac. GS

Jedną z najbardziej dotkliwych kar dla „niepożądanych” jest wieloletni zakaz do strefy Schengen.