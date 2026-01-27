Mercosur dla Niemiec to mało. Obajtek mówi o kolejnej umowie

Mercosur to mało. Szefowa KE finalizuje kolejne porozumienie o wolnym handlu, tym razem z Indiami. Z Indii do Polski trafią produkty, które nie muszą spełniać europejskich, wyśrubowanych norm, między innymi: chemikalia, płytki ceramiczne, cały przemysł metalurgiczny. Kolejny cios w naszą gospodarkę 👇 - pisze na platformie X europoseł Daniel Obajtek.

Umowa UE-Indie to przede wszystkim zniesienie ceł dla niemieckich samochodów. Europoseł Daniel Obajtek dostrzega katastrofalne skutki tej umowy dla Polski.

Po Mercosur korzystnym dla Niemiec, przyszedł czas na kolejną umowę

Po umowie Mercosur przyszedł czas na koleiną korzystną umowę dla Niemiec - umowa Indie - UE.

W umowie głównie chodzi o to, że Indie mają stopniowo znosić wysokie cła na europejskie samochody. Największym producentem samochodów w Europie są Niemcy. Cła mają zostać obniżone ze 110 do 10 proc.

KE informuje o zmniejszonych cłach

KE przekazała, że Indie będą stopniowo obniżać cła na europejskie samochody ze 110 proc. do zaledwie 10 proc., a taryfy na części samochodowe zostaną całkowicie zniesione w okresie od pięciu do dziesięciu lat. Do tej pory wielkość rocznego eksportu pojazdów spalinowych do Indii wynosiła zaledwie 1,6 mld euro. Indyjskie cła, sięgające 44 proc. na maszyny, 22 proc. na chemikalia i 11 proc. na produkty farmaceutyczne, również zostaną w większości zniesione.

*Sfinalizowana umowa przewiduje także wyeliminowanie lub obniżenie stawek celnych na produkty rolno-spożywcze, które do tej pory objęte były cłami na poziomie 36 proc.

Zmniejszone zostaną cła na europejskie alkohole. Eksporterzy wódki, którzy obecnie muszą zapłacić w Indiach cło do 150 proc. jej wartości, docelowo płacić będą stawkę na poziomie 40 proc. Cła na piwo zostaną obniżone ze 110 proc. do 50 proc., a na piwo bezalkoholowe - z 55 do 0 proc. Stawki na wina spadną ze 150 proc. do 75 proc. w momencie wejścia umowy w życie, a docelowo do poziomu zaledwie 20 proc.

Cła na oliwę z oliwek spadną z 45 proc. do 0 proc. w ciągu pięciu lat. Wyeliminowane zostaną także 50-procentowe cła na przetworzone produkty rolne, takie jak pieczywo i słodycze.

Dlaczego umowa UE-Indie może być niekorzystna dla Polski?

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami może być dla Polski niekorzystna z wielu powodów.

Zwiększona konkurencja z Indiami

Indie, jako gospodarka rozwijająca się dynamicznie, mają szansę stać się dużym konkurentem na rynku europejskim, co może wpłynąć negatywnie na polskie sektory gospodarki, takie jak przemysł cukrowniczy czy ceramika. Towary z Indii, szczególnie w kontekście wysokich cen energii w Europie, mogą zagrozić polskim branżom.

Z Indii do Polski trafią produkty, które nie muszą spełniać europejskich, wyśrubowanych norm, między innymi: chemikalia, płytki ceramiczne, cały przemysł metalurgiczny. Kolejny cios w naszą gospodarkę 👇 - potwierdza na platformie X europoseł Daniel Obajtek

Ścisła współpraca Indii i Rosji

Indie ściśle współpracują z Rosją. Indie nie wzięły udziału w sankcjach nałożonych na Rosję przez UE, a wręcz zwiększyły współpracę gospodarczą z Rosją, co może być problematyczne dla Unii. Z punktu widzenia UE, podpisanie umowy handlowej z Indiami może skutkować tym, że Indie będą nadal pośredniczyć w obrocie towarami z Rosją, co osłabiłoby skuteczność sankcji.

UE ratuje klimat i zamyka przedsiębiorstwa. Indie mają powód do zadowolenia

Istnieją różnice w interesach gospodarczych pomiędzy UE a Indiami. Przykładem jest brak ekwiwalentu systemu handlu emisjami w Indiach i brak rozwiązań w kwestiach społecznych, pracowniczych i środowiskowych, które zderzą się z oczekiwaniami Unii w tych obszarach. W Europie wiele fabryk i firm zamknięto z powodu ratowania klimatu i wysokich cen energii.

Umowa korzystna dla Niemiec, a dla Polski?

Dla wielu polskich branż umowa może okazać się poważnym ciosem. Polskie przedsiębiorstwa staną się mniej konkurencyjne z powodu kolejnych decyzji UE. Czy Ursula von der Leyen dąży do zniszczenia polskich firm, czy może tylko reprezentuje interesy Niemiec?

pap, jb

