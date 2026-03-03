Rządowy bat na nieposłusznych. Wejdą siłowo, jeśli nie otworzysz

Rząd przygotowuje rewolucję w przepisach, która może uderzyć w właścicieli mieszkań. Już wkrótce zarządcy budynków zyskają prawo do siłowego wejścia do lokali, a ci, którzy odmówią, mogą zapłacić nawet 5000 zł grzywny.

Jak informuje Portal Samorządowy, Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany w przepisach, które wprowadzają wysoką karę – od 20 zł do nawet 5000 zł – za uporczywe nieudostępnienie lokalu do kontroli.

Kara do 5000 zł

Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdzie stan techniczny mieszkania zagraża bezpieczeństwu innych mieszkańców – np. przy zagrożeniu pożarowym lub ulatnianiu się gazu. Kara ta będzie nakładana przez nadzór budowlany na wniosek zarządcy budynku.

