„Flota cieni” zablokowana. Nowe sankcje na Rosję

Choć formalnie od dziś obowiązuje 17. pakiet sankcji antyrosyjskich, to władze unijne szykują już kolejny. Cel jest ten sam – zablokowanie Rosji finansowania wojny na Ukrainie i zmuszenie Moskwy do rozejmu.

Po tym jak ukraińsko-rosyjskie negocjacje pokojowe w Turcji w zeszłym tygodniu nie przyniosły efektów, a wczorajsza rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z Władimirem Putinem nie spowodowała zawieszenia broni, wielu polityków po obu stronach Atlantyku uważa, że kolejne sankcje są niezbędne.

Zaledwie kilka dni temu mówili o tym francuscy dyplomaci, a dziś – jak podają światowe media – podobna opinię wyraziła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W swoim poście na portalu X napisała wręcz, że „w przygotowaniu są kolejne sankcje wobec Rosji”. Jej zdaniem - „im dłużej Rosja prowadzi wojnę, tym twardsza będzie odpowiedź” Zachodu. Na nowe sankcje naciska również kanclerz Friedrich Merz, choć to jego poprzedniczka na stanowisku szefa CDU Angela Merkel forsowała przez lata współpracę energetyczną i gospodarczą z Putinem.

Cła zaporowe i blokada na 200 statków z „floty cieni”

W ubiegłym tygodniu pojawiły się nawet informacje o możliwości nałożenia gigantycznych ceł (zaporowych) na rosyjski eksport, jak również ograniczenia limitu cen ropy, po jakich może ją Rosja sprzedawać na świecie, a który wynosi od grudnia 2022 roku 60 dolarów (czyli zaledwie o 4-5 dol. poniżej notowań giełdy w Londynie).

Zatwierdzone ostatecznie dziś przez kraje UE sankcje obejmują m.in. kolejne niemal 200 statków z tzw. floty cieni, służących do transportu rosyjskich surowców z pominięciem zakazów Zachodu. Przypomnijmy, że właśnie wpływy ze sprzedaży ropy i gazu w największym stopniu zasilają budżet wojenny Kremla i to pomimo sankcji, gdyż trafiają głównie do odbiorców spoza Europy m.in. Indii i Chin. Choć gospodarka rosyjska chwieje się po utracie rynku europejskiego i za sprawą rosnącego deficyt budżetu federalnego i inflacji, to jednak kraj odnotował w ubiegłym roku wzrost PKB, podobnie w pierwszym kwartale br. (na niższym poziomie).

Agnieszka Łakoma

