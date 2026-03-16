Włosi chcą przejąć giganta finansów. Berlin mówi „nein”!

UniCredit ogłosił w poniedziałek, że złoży ofertę przejęcia niemieckiego Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku w Polsce. Według agencji dpa włoski bank jest już największym udziałowcem Commerzbanku, ale planowi sprzeciwia się m.in. rząd Niemiec.

UniCredit poinformował, że przedstawi akcjonariuszom Commerzbanku oficjalną ofertę przejęcia wszystkich akcji banku. Jak podkreślił, celem jest przekroczenie 30-procentowego progu przewidzianego w niemieckim prawie przejęć.

Stosunek wymiany akcji ma zostać ustalony w najbliższych dniach. Według zapowiedzi akcjonariusze Commerzbanku otrzymają 0,485 nowej akcji UniCredit za każdą posiadaną akcję, co odpowiada wycenie 30,80 euro za akcję i premii 4 proc. wobec kursu zamknięcia z 13 marca - napisała dpa.

Włosi od dawna robią podchody do Commerzbanku

Oferta ze strony włoskiego banku nie jest zaskoczeniem. Już w marcu 2025 roku UniCredit uzyskał zgodę Europejskiego Banku Centralnego na zwiększenie udziału w Commerzbanku do blisko 30 proc. Zielone światło wydał także niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy.

UniCredit, obecny na niemieckim rynku za pośrednictwem HypoVereinsbanku, od miesięcy zabiega o przejęcie Commerzbanku. We wrześniu 2024 roku wykorzystał częściowe wycofanie się niemieckiego rządu i wszedł do akcjonariatu banku na dużą skalę. Od tego czasu stopniowo zwiększał zaangażowanie, wyprzedzając państwo niemieckie i stając się największym akcjonariuszem Commerzbanku.

Berlin mówi „nein”!

Rząd Niemiec, który podczas światowego kryzysu finansowego uratował Commerzbank przed upadkiem, angażując w to miliardy euro, nadal posiada nieco ponad 12 proc. akcji i deklaruje, że nie zamierza ich sprzedawać. Kanclerz Friedrich Merz podkreślił, że Berlin opowiada się za „silnym i niezależnym Commerzbankiem”.

Zdaniem agencji dpa UniCredit wchodzi tym samym na kurs kolizyjny z kierownictwem Commerzbanku, przedstawicielami pracowników oraz niemieckim rządem, którzy sprzeciwiają się przejęciu.

Commerzbank jest drugim co do wielkości niemieckim bankiem prywatnym i głównym akcjonariuszem polskiego mBanku, w którym posiada około 69 proc. akcji.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP), sek

»»SAFE 0% zamiast unijnej pętli – kredytowa pułapka rządu Tuska – oglądaj „Raport Extra” w telewizji wPolsce24