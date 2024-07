Rośnie pesymizm konsumentów. To ma być motor gospodarki?

W lipcu 2024 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -14,0 i był o 2,0 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

„Wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 2,7 pkt. proc. i 1,7 pkt. proc.)” - dodano.

W odniesieniu do lipca 2023 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 10,9 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 3,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -11,6.

W lipcu br. WWUK osiągnął wartość o 0,7 pkt. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2023 r.

W gospodarce nadal przeważają pesymiści. W lipcu gusowski wskaźnik koniunktury spadł do poziomu -14 pkt. Pesymizm konsumentów, co do najbliższej przyszłości spadł wyraźniej niż ocena bieżącej sytuacji. Najgorzej od blisko roku oceniamy przyszłą sytuację ekonomiczną naszego gospodarstwa domowego. Gdyby oceniać możliwości konsumpcyjne Polek i Polaków tylko na podstawie danych o nastrojach to nie widać tu zbytniego potencjału do tak oczekiwanego odbicia w konsumpcji. Konsumpcji, która ma być motorem napędowym naszej gospodarki w tym roku – skomentował analityk gospodarczy Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.