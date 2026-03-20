Stare, niemieckie, zepsute tramwaje za 3 mln euro. Zostały kupione za pieniądze Polaków i nie jeżdżą / autor: Fratria
Niemiecki złom za 3 miliony euro w Poznaniu. Nie jeżdżą

  • Opublikowano: 20 marca 2026, 16:50

    Aktualizacja: 20 marca 2026, 17:02

Miasto Poznań sprowadziło używane, trzydziestoletnie tramwaje z Niemiec za prawie 3 mln euro. Większość z nich nie może wozić pasażerów - informuje portal wPolsce24.

Jak podaje portal wPolsce24, z całej partii na tory wyjechał tylko jeden tramwaj. I od razu zaczął sprawiać problemy. Od końca lutego stoi w warsztacie. Awarii uległy nawet osie – elementy, które powinny być niezawodne.

Jeszcze niedawno krytyka była wyśmiewana. Dziś nastała cisza. Prawie 3 miliony euro trafiły do niemieckich firm, a odpowiedzialni politycy nie tłumaczą swojej decyzji.

Polski nie, lepiej niemiecki używany, zepsuty

Dlaczego nagle miasto porzuciło nowoczesny tabor na rzecz zużytego sprzętu? W tle pojawiają się problemy finansowe – według danych wpływy Poznania mogły spaść o 120 milionów złotych w porównaniu z poprzednim rokiem.

Władze Poznania zamiast wspierać polski przemysł, stawiają na używany sprzęt z zagranicy, kosztem bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.

Efekt jest prosty – Polacy - zapłacili za tramwaje, które nie działają. Kto poniesie za to odpowiedzialność?

za wPolsce24, jb

