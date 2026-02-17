Między węzłami Zgorzelec a Godzieszów (woj. dolnośląskie) na autostradzie A4 utworzył się siedmiokilometrowy zator – poinformowały służby drogowe. To droga prowadząca w stronę polsko-niemieckiego przejścia granicznego. Przyczyną korka są niemieckie kontrole graniczne.

Fatalne skutki bierności rządu Donalda Tuska

Jak poinformował dyżurny GDDKiA, zator na autostradzie A4 ma we wtorek rano siedem kilometrów. Przyczynami pojawienia się utrudnień są kontrole graniczne przeprowadzane przez stronę niemiecką.

Skutki zatorów

Opóźnienia w transporcie: Długotrwałe kontrole graniczne powodują, że transport towarów między Polską a Niemcami staje się mniej efektywny

Starty finansowe polskich firm: Opóźnienia w transporcie towarów przekładają się na straty finansowe, zwłaszcza dla firm, które zależą od sprawnych i szybkim dostaw.

Wzrost kosztów paliwa: Stanie w korkach powoduje, że kierowcy zużywają więcej paliwa, co prowadzi do wzrostu kosztów podróży, zarówno dla firm transportowych, jak i dla zwykłych obywateli.

pap, jb