Fałszerze planowali druk setek milionów „lewych” euro

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy mieli wyprodukować i wprowadzić do obiegu fałszywe banknoty o wartości około 360 mln euro - poinformowała w poniedziałek ABW.

Funkcjonariusze Agencji, działając na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, we wtorek weszli do specjalnie przygotowanej drukarni na Mazowszu. Była tam profesjonalna linia produkcyjna służąca do wytwarzania banknotów euro.

Profesjonalna maszyna drukarska do druku falsyfikatów przejęta przez funkcjonariuszy ABW / autor: materiały prasowe ABW

„Ujawniono między innymi 3 tony specjalistycznego papieru, folię holograficzną, paski magnetyczne oraz znaki wodne, które pozwoliłyby na wytworzenie falsyfikatów o wartości 360 mln EURO. Funkcjonariusze ustalili, że część falsyfikatów miała zostać wprowadzona do obiegu na terenie Ukrainy. Zatrzymania realizowane przez ABW wsparte były przez Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową” - poinformował na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Fałszerze dążyli do perfekcji

Na miejscu znaleziono również gotowe próbki banknotów, za pomocą których sprawcy testowali jakość wyprodukowanych „pieniędzy” pod kątem weryfikacji zabezpieczeń stosowanych we wpłatomatach - poinformowała Agencja.

„Dążąc do wyprodukowania jak najlepszej jakości banknotów, fałszerze podnosili swoje kwalifikacje biorąc m.in. udział w prowadzonych przez profesjonalne podmioty specjalistycznych szkoleniach, w ramach których pozyskiwali szczegółową wiedzę dotyczącą zabezpieczeń stosowanych przy produkcji oryginalnych pieniędzy” - napisała ABW w komunikacie.

Profesjonalna linia produkcyjna służąca do wytwarzania banknotów euro / autor: materiały prasowe ABW

Dodała, że w miejscach zatrzymania członków grupy oraz osób z nimi powiązanych zabezpieczono pieniądze w walucie polskiej i zagranicznej, monety kolekcjonerskie, a także broń palną i amunicję.

Zatrzymanych zostało czterech Polaków w wieku od 44 do 71 lat - przekazał na X Dobrzyński. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania banknotów. Dwóch zatrzymanych zostało aresztowanych na 3 miesiące. W odniesieniu do pozostałych dwóch zastosowano poręczenie majątkowe, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.

PAP, sek

