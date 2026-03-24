Grabią nas?

Zamiast obiecanych przez premiera Donalda Tuska 5,19 zł za litr paliwa, na stacjach zapłacimy powyżej 7 zł za litr benzyny 95, a za diesla – prawie 9 zł, mimo, że Orlen nie sprowadza paliwa przez Cieśninę Ormuz. Rządy Szwecji, Hiszpanii i Włoch obniżają podatek VAT od paliw, natomiast w Polsce na stacjach benzynowych widać tylko podwyżki. Wydaje się, że rząd ochoczo zarabia na konflikcie na Bliskim Wschodzie? Sama minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwraca uwagę, by przyjrzeć się marżom koncernów paliwowych.

Ceny paliw rosną, szczególnie na stacjach Orlen. Rząd ma możliwość obniżenia cen paliw poprzez zmniejszenie podatków – VAT i akcyzy. Ich obniżenie spowodowałoby natychmiastowy spadek cen. Póki co ceny paliw rosną i wahają się od około 7,04 zł za benzynę i ponad 8 zł za litr diesla. Czy państwowy Orlen pochwali się nadzwyczajnymi zyskami na koniec kwartału tego roku? Zdaniem szefowej resortu funduszy koncerny paliwowe zarabiają dzięki wysokim marżom i na tym korzystają.

Tusk wie jak obniżyć ceny paliw

W czerwcu 2022 r. Donald Tusk powiedział:

My wiemy, jak to zrobić

nawiązując do możliwości obniżenia cen paliw w oparciu o decyzje państwowego koncernu, co miało skutkować cenami na poziomie ok. 5,19 zł/l. Tym hasłem Donald Tusk krytykował ówczesny rząd PiS, że nie obniża cen paliw do kwoty 5,19 zł/l. mimo wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19.

Orlen zarabia na nas w czasie wojny?

Orlen zapewnia, że blokada Cieśniny Ormuz przez Iran w marcu 2026 r. nie zagraża bezpieczeństwu dostaw paliw do Polski, ponieważ koncern nie sprowadza ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz, co zapewnia bezpieczeństwo dostaw do rafinerii mimo napięć na Bliskim Wschodzie. Koncern bazuje na innych kierunkach dostaw, takich jak Morze Północne (Norwegia), Afryka, Ameryka Północna i Południowa oraz własne wydobycie

Obecnie nie identyfikujemy zagrożeń dla ciągłości dostaw ropy naftowej do Grupy Orlen – zaznaczono.

Mimo to, ceny już pierwszego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie poszły w górę.

Nawet ministrowie przyznają

„Ja bym przede wszystkim przyjrzała się marżom koncernów paliwowych, bo w takich sytuacjach, kiedy paliwa idą do góry, niestety powstaje ryzyko, że ci, którzy na tych paliwach normalnie zarabiają, mają duże marże i na tym korzystają” - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w „Poranka TOK FM”

money, biznesinteria, pap, jb