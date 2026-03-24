Czasy Tuska. Gwałtowny wzrost bezrobocia!

Oprócz gigantycznego zadłużenia budżetu państwa, kryzysu w służbie zdrowia i wprowadzania niekorzystnych dla Polaków rozwiązań z Unii Europejskiej i zmarnotrawienia 90 proc. środków z KPO, pojawił się nowy problem – rosnące bezrobocie. W lutym stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc., wobec 6,0 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny.

To powrót czasów Tuska

Likwidacje, fale zwolnień grupowych, wyciszanie kopalń, wzrost cen energii, utrata konkurencyjności sprawiły, że znów mamy tę samą, charakterystyczną cechę rządów Donalda Tuska - rosnące bezrobocie.

Jak podał GUS, stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 6,1 proc.

Rośnie liczba bezrobotnych udających się do Urzędu pracy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 954,9 tys. wobec 934,1 tys. miesiąc wcześniej.

pap, jb