Ptasia grypa – jest coraz gorzej

Epidemia ptasiej grypy w Polsce znów się rozkręca – w hodowlach komercyjnych pojawiły się bowiem kolejne ogniska tej groźnej choroby. Hodowcy ponownie muszą mierzyć się z widmem strat, bo pod nóż trafiło w ostatnich dniach prawie 30 tys. zakażonych, bądź bezpośrednio zagrożonych zakażeniem ptaków.

Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził wykrycie trzech nowych ognisk wirusa H5N1. Dwa ujawniono w Wielkopolsce, a dokładnie w gminach Lwówek i Włoszakowice, zaś trzecie w Łódzkiem – w powiecie brzezińskim. Obecnie ptasia grypa występuje już w 49. hodowlach komercyjnych. Łączna liczba drobiu objętego chorobą przekroczyła cztery miliony sto piętnaście tysięcy sztuk. Co istotne, wykryto także ognisko w gospodarstwie przydomowym w powiecie pyrzyckim w woj. zachodniopomorskim. Dowodzi to, że ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby wciąż pozostaje wysokie.

