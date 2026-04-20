Straciliśmy 12 mln kur w 15 miesięcy!

W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. w Polsce potwierdzono 43 ogniska rzekomego pomoru drobiu, czyli aż 50 procent tego, co przez cały poprzedni rok. Zutylizować trzeba było aż trzy i pół miliona ptaków podczas, gdy w całym minionym roku pod nóż poszło ponad osiem i pół miliona sztuk drobiu. Gołym okiem widać, że epidemia przybiera na sile. Wirus atakuje kurniki w całej Polsce, ale zdecydowanie najgorzej sytuacja wygląda w Wielkopolsce

Rzekomy pomór drobiu to bardzo zaraźliwa choroba wirusowa. Atakuje układ oddechowy, nerwowy i pokarmowy ptaków. Dla człowieka nie jest groźna, gdyż nie stwierdzono, żeby przenosiła się na ludzi, ale dla każdego hodowcy oznacza prawdziwą finansową katastrofę. Zgodnie z unijnymi przepisami, całe stado w ognisku musi zostać zlikwidowane, a w gospodarstwie wprowadzane są rygorystyczne ograniczenia sanitarne. Na gigantyczne straty składają się nie tylko koszty związane z utratą całego stada, ale również długotrwały przestój w produkcji, utracone rynki zbytu i środki, jakie trzeba wydać na dezynfekcję.

Od początku 2026 roku rzekomy pomór drobiu zdecydowanie najmocniej uderzył w stada z wielkopolskich kurników. Na kolejnych pozycjach plasują się Mazowsze oraz województwa kujawsko-pomorskie i lubuskie

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

