Rzeź drobiu! W tydzień straciliśmy milion kur

Ostatnie siedem dni przyniosło ze sobą rekordowy wysyp ognisk groźnych i wirusowych chorób drobiu – ptasiej grypy i rzekomego pomoru. Ich wykrycie oznacza konieczność wybicia grubo ponad miliona ptaków. Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, chodzi o dwanaście przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz siedem przypadków rzekomego pomoru drobiu.

Ogniska grypy potwierdzono głównie na północno-zachodnim Mazowszu i południowo-zachodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego, choć choroba pojawiła się też w innych regionach. Z kolei rzekomy pomór wystąpił w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i mazowieckim. Największe ubiegłotygodniowe ognisko grypy ptaków ujawniono 14 kwietnia w gminie Lutocin na Mazowszu w stadzie liczącym przeszło 341 tysięcy kur rzeźnych. Niestety, i w tym przypadku wszystkie ptaki trzeba było wybić i zutylizować…

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na terenie Polski potwierdzono 128 przypadków ptasiej grypy i 86 ognisk rzekomego pomoru drobiu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dlaczego premier Tusk hamuje projekt, który da Polsce 50 mld zł?

WYWIAD: Anna Łukaszewska-Trzeciakowska: Chodzi o twarz Ursuli von der Leyen

Fiasko wege-ofensywy! Europejczycy wracają do mięsa

»»Majówka pod znakiem oszczędności – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24