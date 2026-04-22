Rzeź drobiu! W tydzień straciliśmy milion kur
Ostatnie siedem dni przyniosło ze sobą rekordowy wysyp ognisk groźnych i wirusowych chorób drobiu – ptasiej grypy i rzekomego pomoru. Ich wykrycie oznacza konieczność wybicia grubo ponad miliona ptaków. Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, chodzi o dwanaście przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz siedem przypadków rzekomego pomoru drobiu.
Ogniska grypy potwierdzono głównie na północno-zachodnim Mazowszu i południowo-zachodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego, choć choroba pojawiła się też w innych regionach. Z kolei rzekomy pomór wystąpił w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i mazowieckim. Największe ubiegłotygodniowe ognisko grypy ptaków ujawniono 14 kwietnia w gminie Lutocin na Mazowszu w stadzie liczącym przeszło 341 tysięcy kur rzeźnych. Niestety, i w tym przypadku wszystkie ptaki trzeba było wybić i zutylizować…
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na terenie Polski potwierdzono 128 przypadków ptasiej grypy i 86 ognisk rzekomego pomoru drobiu.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
»»Majówka pod znakiem oszczędności – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.