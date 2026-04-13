W rolnictwie najgorzej od 17 lat

W marcu poziom koniunktury w branży rolnej spadł do 98 punktów, co jest najsłabszym wynikiem od 2009 roku. To oznaka głębokiego kryzysu, o którym rolnicy mówią wprost: jest bardzo źle.

Coraz szerzej rozwierają się tzw. nożyce cen – produkty rolne tanieją, a koszty produkcji szybko rosną. Już czwarty miesiąc z rzędu ceny skupu zbóż są niższe rok do roku, średnio o prawie 10 proc. Można je porównywać z tymi sprzed… ponad osiemnastu lat.

Jednocześnie koszty produkcji wystrzeliły. Od tamtego czasu wzrosły średnio o 140 proc. Z analizy naukowców reprezentujących Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że nawozy zdrożały o 161 proc., energia dwukrotnie, zaś maszyny aż o 214 proc. – a więc znacznie powyżej zakumulowanej inflacji, która w ciągu ostatnich 17 lat wyniosła 85 proc. Z kolei mleko jest najtańsze od czterech lat. Wszystkie te dane dowodzą, że nie jest to chwilowe tąpnięcie, ale potężna zapaść, która uderza w fundamenty polskiej wsi.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skandal wokół konsultacji „dużej nowelizacji” prawa spółdzielczego

Ameryka sprzedaje, Europa płacze i płaci

NBP ujawnia kluczową daną o złocie. Dlaczego to zrobił?

