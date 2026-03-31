Dostęp do danych KSEF będzie mieć wielu. Niesłychane
Najważniejsze dane o firmie, o zrealizowanych transakcjach, mają być szeroko udostępniane innym instytucjom – informuje Dziennik Gazeta Prawna.
Wraz z wystawianymi w systemie fakturami, fiskus poznaje wszystkie dane o zrealizowanej transakcji. Następnie przepisy ordynacji podatkowej pozwalają skarbówce dzielić się tymi informacjami z wieloma organami państwa a zatem z wieloma zatrudnianymi tam osobami.
Samych sądów powszechnych jest kilkaset, a w wymiarze sprawiedliwości pracuje prawie 6 tys. prokuratorów. Wszyscy oni mogą poznać informacje o transakcjach przedsiębiorców, jeśli zgodzi się na to fiskus – podaje Dziennik Gazeta Prawna.
Bez kontroli nad przeciekiem danych
Rząd Donalda Tuska nie przygotował żadnego realnego nadzoru nad dalszym wykorzystaniem danych ani mechanizmów informowania podatnika o ich udostępnieniu. Nie ma też procedur, które przewidywałyby nadzorowanie skutków udostępnienia danych innym organom państwowym.
pap, jb
Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi
Niejasna gra noblistki. „Dostała od państwa 17 mln zł”
Włoski przekręt na „auto z Polski”. Są zatrzymani
