KATOWICE. Mieszkanie za remont – do wyboru 49 lokali

Katowice uruchamiają kolejną edycję programu mieszkań do remontu – do dyspozycji jest 49 lokali. Najemcy mogą liczyć na preferencyjny czynsz, zwolnienie z opłat na czas remontu i możliwość wykupu mieszkania po pięciu latach.

W Katowicach ruszyła 25 edycja programu „Mieszkanie za remont”. W najnowszej edycji do dyspozycji jest 49 lokali – od kawalerek o powierzchni około 26 metrów kwadratowych po mieszkania trzypokojowe liczące do 77 metrów. Znajdują się one m.in. w Śródmieściu, Ligocie, Koszutce oraz Szopienicach. Najemcy są zwolnieni z opłat czynszowych na czas remontu oraz z obowiązku wpłaty kaucji. Stawki czynszu po remoncie wynoszą od około 5,22 do 9,57 zł za metr kwadratowy i zależą od standardu lokalu i lokalizacji. Dodatkową zachętą jest możliwość preferencyjnego wykupu mieszkania po pięciu latach najmu.

pap, jb

