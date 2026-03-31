Kobiety otworzyły mu drzwi. Tak ukradł im 265 tys. zł

Policjanci zatrzymali 27-latka z Gdańska oszukującego starsze osoby metodą na policjanta. Usłyszał zarzuty dotyczące dwóch przestępstw, podczas których starsze kobiety straciły 265 tys. zł. Zdaniem policji pokrzywdzonych może być znacznie więcej.

Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podinspektor Magdalena Ciska poinformowała PAP, że funkcjonariusze KWP zatrzymali 27-latka, gdy ten wybiegał z jednego z budynków w centrum miasta. Mężczyzna miał przy sobie stuzłotowe banknoty, które chwilę wcześniej ukradł 70-letniej Gdańszczance.

Pokrzywdzona telefonicznie została nakłoniona do przekazania oszczędności, które miały być zagrożone. Kobieta, stosując się do poleceń, wpuściła do mieszkania fałszywego policjanta Centralnego Biura Śledczego i dała mu 95 tys. zł. Podczas zdarzenia seniorka zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem i chciała odebrać przekazane banknoty. Wtedy sprawca ją odepchnął i uciekł – powiedziała podinspektor Ciska.

Policjanci zatrzymali mężczyznę od razu po wyjściu od 70-latki i odzyskali 95 tys. złotych. 27-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Okazało się, że mężczyzna ma na swoim koncie jeszcze jedno przestępstwo. 11 marca w podobny sposób oszukał i okradł 76-latkę z gdańskiego Wrzeszcza. Wtedy łupem 27-latka padło 170 tys. złotych.

W Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Śródmieście podejrzany usłyszał dwa zarzuty za oszustwa i zmuszanie do określonego zachowania. Prokurator skierował wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 27-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku. Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.

Zdaniem policji sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze sprawdzają, czy zatrzymany może mieć związek z innymi tego rodzaju przestępstwami. Za oszustwo grozi do ośmiu lat więzienia, a za zmuszanie do określonego zachowania do trzech lat.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi

Niejasna gra noblistki. „Dostała od państwa 17 mln zł”

Włoski przekręt na „auto z Polski”. Są zatrzymani

»»Rynek finansowy a ekonomia społeczna – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

pap, jb