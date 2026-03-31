Zakaz przyjmowania pacjentów. "Nie opłaca się"
W Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie rośnie obawa o likwidację oddziału onkologii z powodów finansowych, a personel alarmuje: „Od dwóch tygodni mamy zakaz przyjmowania nowych pacjentów” - alarmują lekarze i pielęgniarki, którzy piszą do redakcji RMF FM.
Lekarze i pacjenci obawiają się zamknięcia oddziału onkologi. Do redakcji RMF FM wpłynął apel lekarzy z prośbą o interwencję w tej sprawie.
Nie leczą pacjentów, bo pacjenci generują straty
Według relacji pracowników około 10 osób straciło ostatnio możliwość rozpoczęcia leczenia na oddziale.
Zakaz przyjmowania nowych pacjentów trwa od dwóch tygodni i ma wynikać z oszczędności, bo oddział generuje straty. Zaniepokojeni pacjenci przygotowali petycję, którą przedstawią na posiedzeniu Rady Społecznej szpitala. Dokument ma trafić do władz szpitala, powiatu i miasta.
NFZ się zgadza? Kto nami rządzi?
NFZ wyjaśnia, że szpital ma umowę tylko na chemioterapię w trybie hospitalizacji, a nie na pełny oddział onkologiczny.
Na podstawie RMF FM, jb
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
»»Rynek finansowy a ekonomia społeczna – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.