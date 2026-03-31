Wzrost kosztów paliwa o 56 proc.! Tak Orlen zarabia?

Aż o 56 proc. wzrosły koszty zakupu paliwa – poinformowało MPK Wrocław. Autobusy tankują dziennie ok. 34 tysiące litrów paliwa a ORLEN ma ponad 70 proc. rynku hurtowego diesla.

MPK Wrocław kupuje olej napędowy na podstawie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych. Obecnie obowiązująca umowa zawarta na 12 miesięcy (do grudnia br.). „Nie przewiduje stałej, gwarantowanej ceny paliwa – cena jest ustalana dla każdej dostawy w oparciu o hurtowe notowania publikowane przez Orlen w dniu dostawy”.

Przewoźnik pasażerów

Rocznie MPK Wrocław przewozi 200 mln pasażerów, a wszystkie pojazdy miejskiej spółki (w tym tramwaje) pokonują ok. 35 mln km. Ceny paliw gwałtownie wzrosły – porównując luty do marca, odnotowano wzrost o 56 proc. Stało się to mimo deklaracji Orlenu, że nie sprowadza ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz.

pap, jb