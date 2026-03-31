Środowisko naukowe alarmuje. „Kryzys w szkolnictwie rolniczym”

Spada zainteresowanie studiami rolniczymi w Polsce, a absolwenci coraz rzadziej wybierają pracę w zawodzie. Środowisko naukowe alarmuje, że bez pilnej poprawy jakości kształcenia i realnej współpracy z praktykami, problem niedoboru kadr w rolnictwie będzie się pogłębiał.

Od lat maleje liczba kandydatów na kierunki rolnicze, a jeszcze szybciej kurczy się grono tych, którzy po dyplomie wiążą przyszłość z branżą.

Przyczyny?

Jedną z głównych przyczyn jest negatywny wizerunek sektora, postrzeganego jako mało prestiżowy i obciążony zarzutami o szkodliwość dla środowiska. Brak wspólnego głosu środowiska pogłębia ten problem, a niedobór pracowników staje się coraz bardziej dotkliwy.

System kształcenia.

Jednocześnie system kształcenia nie nadąża za realiami rynku – spada jakość przygotowania absolwentów, a dialog uczelni z praktykami pozostaje niewystarczający. Krytyka ze strony branży jest coraz ostrzejsza, lecz bez współpracy trudno o poprawę.

Na szczęście pojawiają się też inicjatywy zbliżające naukę i biznes, które mogą stać się impulsem do odwrócenia niekorzystnych trendów.

gs