Taka żywność sprzyja niepłodności

Najnowsze badania amerykańskich naukowców wykazują niepokojący związek między dietą a płodnością. Okazuje się, że znaczenie ma nie tylko to, co jemy, ale też stopień przetworzenia produktów. Projekt, w którym wzięło udział ponad dwa i pół tysiąca kobiet, udowodnił, że wyższe spożycie ultraprzetworzonej żywności wiąże się z ograniczonymi szansami na poczęcie – nawet po uwzględnieniu wieku, masy ciała i stylu życia.

Kobiety zmagające się z niepłodnością spożywały ponadprzeciętnie dużo tzw. „śmieciowej żywności” – stanowiła ona bowiem około 31 proc. ich codziennej diety. Jednocześnie rzadziej stosowały one zasady diety śródziemnomorskiej, bogatej w warzywa, owoce i zdrowe tłuszcze. Badacze zwracają uwagę, że problem może wykraczać poza same kalorie. Ultraprzetworzona żywność zwiększa bowiem ekspozycję na substancje chemiczne, takie jak BPA, ftalany czy akrylamid, które mogą zaburzać gospodarkę hormonalną.

