Ustawa, która dzieli wieś. Rada przy Prezydencie chce zmian

Rada Rolnictwa i Obszarów Wiejskich zapowiedziała, że negatywnie zaopiniuje projekt ustawy o aktywnym rolniku. Najwięcej uwag dotyczy sytuacji małych gospodarstw i ich właścicieli ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Projekt w obecnym kształcie ma faworyzować większe gospodarstwa i wymaga istotnych zmian, a nie restrykcyjnych rozwiązań.

Jak zaznacza Gustaw Jędrejek, członek Rady, a zarazem prezes Lubelskiej Izby Rolniczej (LIR), ustawa dzieli polską wieś. „Opinie rolników są skrajnie różne. Część bardziej aktywnych gospodarzy – zwłaszcza tych korzystających z dzierżaw gruntów na podstawie nieformalnych umów – widzi w nowych przepisach szansę na uporządkowanie sytuacji. Zupełnie inaczej reagują właściciele mniejszych gospodarstw, którzy zgłaszają największe obawy i twierdzą, że procedowane regulacje de facto ich wykluczają” – mówi Jędrejek.

Ryzyko dyskryminacji ubezpieczonych w KRUS

Jednym z kluczowych problemów jest podejście do rolników ubezpieczonych w KRUS. Zdaniem prezesa LIR, fakt ubezpieczenia w KRUS powinien być respektowany, a ewentualne nadużycia – weryfikowane indywidualnie, a nie poprzez wprowadzanie rozwiązań uderzających w całe grupy gospodarstw. „Oczywiście są przypadki osób wykonujących inne zawody, ale to można sprawdzić. Nie można przez to karać wszystkich małych rolników” – zaznacza Jędrejek.

Ryzyko pogłębienia się szarej strefy

Zdaniem przedstawicieli środowiska rolniczego, zbyt sztywne regulacje mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast uporządkowania rynku, doprowadzą do powiększenia się szarej strefy w obrocie ziemią i dzierżawie gruntów. Prezes LIR podkreśla, że prawo powinno uwzględniać realia funkcjonowania gospodarstw, w tym fakt, że właściciel ziemi ma prawo czerpać z niej korzyści, o ile odbywa się to w jasno określonych ramach.

Co dalej z ustawą?

Negatywna opinia Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich może mieć istotne znaczenie na dalszym etapie prac legislacyjnych. Jak zaznacza Gustaw Jędrejek, sygnał ze strony Rady jest jasny: ustawa wymaga zmian, a przyjęcie jej w obecnym kształcie może spotkać się z oporem ze strony Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Źródło: TopAgrar.pl

Oprac. GS