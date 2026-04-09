Do Telewizji wPolsce24 dołącza nowa gwiazda

Do grona dziennikarzy wPolsce24 dołącza nowa gwiazda. Zespół redakcyjny stacji wzmocni Anna Popek. Transfer Anny Popek do Telewizji wPolsce24 stanowi kolejny krok w strategii wzmacniania oferty programowej stacji. Niedawno szeregi wPolsce24 zasilił Łukasz Jankowski.

Doświadczenie dziennikarki w formatach lifestylowych, kulturalnych oraz wywiadach premium wniesie nową jakość do ramówki kanału.

Pojawienie się Ani w zespole wPolsce24 to dla nas powód do dużej satysfakcji. Jej klasa, warsztat dziennikarski oraz niezwykła umiejętność budowania więzi z odbiorcami są wartościami nie do przecenienia. Budujemy telewizję nowoczesną, ale opartą na solidnych fundamentach i profesjonalizmie – Anna idealnie wpisuje się w tę wizję. Jestem przekonany, że wspólnie stworzymy nową jakość, która przyciągnie przed ekrany rzesze wiernych widzów — mówi Jacek Karnowski, redaktor naczelny stacji.

Szczegóły dotyczące daty debiutu oraz nowych programów z udziałem Anny Popek przekażemy już wkrótce.

Źródło: wPolityce.pl, sek

