„Jastrząb” Glapiński: zapomnijcie o obniżkach stóp!

Perspektywa obniżek stóp procentowych jest obecnie bardzo mało prawdopodobna, natomiast wzrosło prawdopodobieństwo ich podwyżek – powiedział w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Podkreślił, że Rada Polityki Pieniężnej pozostaje gotowa do szybkiej reakcji w przypadku wzrostu inflacji. Przekroczenie górnego pułapu odchyleń od celu inflacyjnego połączone z prognozą, że będzie się ono utrzymywać, to bezpośredni powód do podwyżki stóp procentowych – ocenił.

„Podwyżki stóp mogą być. Każdy członek Rady Polityki Pieniężnej dopuszcza taką możliwość, że jeśli inflacja będzie dalej rosnąć, to oczywiście będą podwyżki” – powiedział Glapiński na konferencji po posiedzeniu RPP.

Prezes NBP podkreślił, że prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych wzrosło w porównaniu z sytuacją po kwietniowym posiedzeniu Rady. Jednocześnie zaznaczył, że podwyżki nie są przesądzone i będą zależały od napływających danych makroekonomicznych.

RPP się nie zawaha, jeśli będzie potrzeba podjęcia szybkich działań, w tym zmiany wysokości stóp procentowych, gdyby inflacja jednak kształtowała się negatywnie – powiedział Glapiński.

Według prezesa NBP, obecna sytuacja inflacyjna „nie jest jeszcze zła”, ponieważ inflacja pozostaje zgodna z celem banku centralnego. Zwrócił jednak uwagę na rosnące ryzyka związane z sytuacją geopolityczną i globalnym szokiem surowcowym.

Glapiński wskazał, że inflacja wzrosła w ostatnich miesiącach również w wielu innych krajach, w tym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, należących do strefy euro. Dodał jednocześnie, że w Polsce dynamika wzrostu płac obniżyła się i pozostaje umiarkowana.

Prezes NBP ocenił, że zagrożeniem dla dalszej ścieżki inflacji może być m.in. wzrost VAT i akcyzy na paliwa. Jak zaznaczył, decyzje w tym zakresie zależą od polityki rządu i jego gotowości do utrzymywania niższych wpływów budżetowych z tego tytułu.

W ocenie Glapińskiego, utrzymanie stóp procentowych bez zmian na ostatnim posiedzeniu RPP jest w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą dalszego przebiegu konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz jego skutków dla polskiej gospodarki, w tym inflacji.

Glapiński: przekroczenie górnego pułapu odchyleń od celu inflacyjnego to bezpośredni powód do podwyżki stóp

„W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń (od celu inflacyjnego NBP w wysokości 2,5 proc.; dopuszczone pasmo odchyleń wynosi +/- 1 pkt proc. - PAP). Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, to już jest bezpośredni powód, żeby w tym kierunku iść” - powiedział szef NBP, pytany jakie warunki musiałyby zaistnieć, żeby Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podwyżki stóp procentowych.

Dodał, że jeśli górny pułap nie zostanie przekroczony, ale projekcje wewnętrzne NBP wskazywałyby, że „nieunikniony jest” wzrost cen powyżej poziomu odchyleń od celu, to „natychmiast będą stosowne decyzje”.

Wszędzie widzimy pesymistyczne scenariusze i musimy je jako bank centralny zakładać, ale przecież możliwe są też dobre scenariusze - wskazał Glapiński.

Zaznaczył, że na razie banki centralne nie podwyższają stóp procentowych.

Analitycy: Jastrzębia konferencja prasowa prezesa NBP

Jastrzębia konferencja prasowa prezesa NBP. Wprawdzie dużo słów prezes NBP poświęcił na omówienie, dlaczego obecna sytuacja nie przypomina tej z lat 2021-23, ale: prawdopodobieństwo podwyżek stóp wzrosło przez ostatni miesiąc; przez dwa miesiące ciężar dyskusji przesunął się z obniżek do podwyżek stóp; podwyżki, gdy inflacja przekroczy 3,5 proc. r/r lub gdy projekcje będą pokazywać przekroczenie tej granicy – napisali w komentarzu analitycy Banku Pekao.

NBP/RPP bardziej jastrzębia niż w kwietniu (zgodnie z oczekiwaniami), ale nadal w trybie wait‑and‑see. Kluczowy element w forward guidance to ryzyko utrzymania CPI powyżej górnego pasma (3,5%). Prezes sugeruje możliwą podwyżkę, jeśli utrzymywanie CPI >3,5% okaże się trwałe, a projekcje odsuną powrót do celu. Lipcowa projekcja będzie kluczowa. Zakładamy przejściowy charakter szoku inflacyjnego, choć trwające napięcia na Bliskim Wschodzie zwiększają ryzyko wydłużenia okresu z wysokimi cenami ropy i gazu, przy wciąż ograniczonym pass‑through. Także prezes NBP zwraca uwagę, że Polska jest w relatywnie lepszej sytyuacji niż inne gospodarki, a obecny szok jest mniejszy niż w okresie pandemii/rosyjskiej wojny na Ukrainie, a skok cen energii działa dwukierunkowo (podnosi inflację, obniża tempo PKB). Prezes Glapiński przyznał też, że od kwietnia wzrosło ryzyko podwyżki stóp; obecnie jest ono wyższe niż szanse na cięcie, które obecnie są mało realne. W naszej ocenie w najbliższych miesiącach stopy NBP pozostaną bez zmian - oceniają eksperci Banku ING.

