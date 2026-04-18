Ponad 450 mln zł za dodatkowe pasy ruchu na A2

GDDKiA w Łodzi poinformowała, że odcinek autostrady A2 od węzła Łódź Północ do Łyszkowic rozbuduje firma Budimex. Podobny komunikat wykonawca zamieścił w swoim komunikacie giełdowym. Koszt kontraktu to ponad 453 mln zł.

„Znamy ostatniego wykonawcę rozbudowy autostrady między Łodzią i Warszawą. Odcinek od węzła Łódź Północ do Łyszkowic, o długości 24,4 km, rozbuduje firma Budimex, a koszt robót to 453 165 747,81 zł - poinformowała w piątek w komunikacie GDDKiA w Łodzi. Podobną informację zamieścił w swoim komunikacie giełdowym Budimex.

„Zarząd Budimex SA zawiadamia, że 17.04.2026 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wybrała ofertę Budimex SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na »Przebudowę autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu«” - napisał Budimex w komunikacie.

GDDKiA wyjaśniła, że jeśli w ciągu 10 dni pozostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie złożą odwołań, dokumentacja bezzwłocznie trafi do standardowej kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), a po jej zakończeniu podpisze umowę z wykonawcą rozbudowy. „Planujemy, że stanie się to w połowie roku” - napisała GDDKiA w komunikacie.

Prace przy przebudowie autostrady A2 mają się rozpocząć jeszcze w 2026 r. / autor: Fratria / MK

Planowana modernizacja ma zająć dwa lata

Planowana inwestycja przewiduje dobudowanie trzeciego pasa ruchu na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, a dalej – czwartego pasa w kierunku węzła Konotopa. Łącznie przebudowa obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa nowych pasów, a 3 km - prace w rejonie węzła Łódź Północ, które obejmą wymianę nawierzchni i modernizację oświetlenia na energooszczędne.

Prace przy przebudowie autostrady mają się rozpocząć w 2026 r., a ich zakończenie ma nastąpić do końca 2028 r. Wykonawca będzie musiał tak prowadzić roboty, żeby maksymalnie ograniczyć utrudnienia dla kierowców, tak, by przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków - zarówno w stronę Warszawy, jak i Poznania - dostępne były po dwa pasy ruchu.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą użytkowana jest od 13 lat i stała się w tym czasie jednym z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w Polsce. Ostatni Generalny Pomiar Ruchu wskazał, że liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. na dobę. Według prognoz ruch będzie rósł, tym bardziej że przewidziany do rozbudowy odcinek autostrady ma ułatwiać dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

PAP, sek

