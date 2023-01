Autostrada A2. Odcinek Łódź - Warszawa z czterema pasami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowalnego rozbudowy autostrady A2 do trzech i czterech pasów ruchu na odcinku między Łodzią a Warszawą. Prace przy poszerzeniu autostrady mają rozpocząć się w 2025 r.

Ogłaszamy dziś przetarg na projekt budowalny na dobudowę trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Konotopa, poinformował w poniedziałek p.o. dyrektora łódzkiego oddziału GDDKiA Tomasz Kwieciński.

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy A2 przeprowadzi łódzki oddział GDDKiA. Kwieciński wyjaśnił, że wykonawca zostanie wybrany w połowie br. i od podpisania umowy będzie miał 18 miesięcy na opracowanie projektu.

Na przełomie 2024 i 2025 roku powinniśmy mieć komplet dokumentacji do ogłoszenia kolejnego etapu, czyli robót budowlanych. Według naszych założeń harmonogramowych w drugiej połowie 2025 roku planujemy start robót, dodał.

Inwestycja będzie polegać na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady na długości ok. 89 km, w tym ok. 46 km w woj. łódzkim.

Obiekty mostowe są dostosowane do przekroju trzypasowego. Prace będą polegały więc na budowie konstrukcji nawierzchni w pasie dzielącym, tłumaczył szef łódzkiego oddziału GDKKiA.

Według badań A2 między Łodzią i stolicą to najbardziej obciążony odcinek autostradowy w Polsce. Średni dobowy ruch to ponad 50 tys. pojazdów, nawet do 100 tys. w okolicach Warszawy. W związku z takim natężeniem na potrzebę rozbudowy trasy zwracał uwagę obecny na konferencji prasowej wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Decyzja o rozbudowie A2 to inwestycja niezwykle istotna i ważna ze względów komunikacyjnych, bezpieczeństwa, ze względu na drożność tej drogi w przyszłości. Ma to ścisły związek również z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie ulokowany obok węzła Wiskitki i w związku z nim ruch na autostradzie wzrośnie kilkukrotnie. To jedna z najważniejszych inwestycji autostradowych w Polsce w najbliższym czasie, przekonywał.

Oprócz dobudowy trzeciego i czwartego pasa istotnym elementem inwestycji ma być wdrożenie rozwiązań związanych z technologią odnawialnych źródeł energii.

Nowe pasy mają mieć po 3,5 m szerokości, zostanie zachowany pas awaryjny. Szerokość pasa rozdziału zmniejszy się z kilkunastu do pięciu metrów szerokości.

Wymienione prace będą wymagały zmian w organizacji ruchu.

pap, jb