Planujesz mieć psa? Możesz otrzymać nawet 1500 zł

Za psa można dziś dostać pieniądze. Brzmi jak prowokacja? A jednak to fakt. W 2026 roku ruszył program, który łączy dwie sprawy: los bezdomnych zwierząt i konkretną pomoc finansową dla ludzi. Jest haczyk — i to taki, o którym wielu nawet nie słyszało.

Na początek liczby. Jednorazowo można zgarnąć do 1500 zł. Nie za samo posiadanie czworonoga, nie za deklaracje, tylko za realną decyzję: adopcję ze schroniska. I tu pojawia się pierwsze ograniczenie. To nie jest rozwiązanie dla całego kraju. Program działa lokalnie — wdrożyła go jedna gmina, Sońsk.

Dlaczego właśnie tam? Odpowiedź jest prosta i bez sentymentów. Utrzymanie psa w schronisku kosztuje. Co miesiąc kolejne setki złotych. W skali roku robi się z tego poważna suma. Jednorazowa wypłata? Dla samorządu to zwyczajnie tańsza opcja.

Ale nie ma darmowych pieniędzy bez zasad. Warunki są jasne i dość twarde. Po pierwsze: adopcja musi być legalna i udokumentowana. Po drugie: przyszły właściciel musi pokazać, że stać go na utrzymanie zwierzęcia. Po trzecie: zgoda na kontrolę. Tak, urzędnicy mogą sprawdzić, jak pies jest traktowany.

Chodzi o jedno — żeby nikt nie brał zwierzęcia wyłącznie dla gotówki. Bo jeśli ktoś złamie zasady, konsekwencje są konkretne. Zwrot pieniędzy.

Są też limity. Jedna osoba nie może „zarobić” w nieskończoność. Maksymalnie dwa psy rocznie. I koniec.

Podsumujmy krótko. Program istnieje, działa i przyciąga uwagę. Ale nie dla każdego i nie wszędzie. To lokalna inicjatywa z jasnym celem: mniej psów w schroniskach, więcej w domach. A przy okazji — realne wsparcie dla tych, którzy zdecydują się pomóc.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

»»Spór wokół statusu gruntów spółdzielczych – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24

rolnikinfo, jb