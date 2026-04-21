Rynek pracy się kurczy. Co to znaczy dla pracownika

Rynek pracy w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 okazał się słabszy od oczekiwań po stronie zatrudnienia, ale mocniejszy po stronie płac.

Zatrudnienie spadło o 0,9 proc. rok do roku i o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy konsensus PAP zakładał spadek odpowiednio o 0,8 proc. rdr i 0,1 proc. mdm.

Płace rosną szybciej od prognoz, ale etatów nadal ubywa

Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 9.652,19 zł, czyli o 6,6 proc. rdr, wobec prognozowanego wzrostu o 6,3 proc.

Firmy podnoszą płace, lecz wciąż ostrożnie podchodzą do rekrutacji

Marcowe dane sugerują dalsze osłabienie popytu na pracę przy wciąż relatywnie mocnej dynamice płac. To może oznaczać, że firmy ostrożniej podchodzą do zwiększania zatrudnienia, ale nadal mierzą się z presją wynagrodzeń.

Wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw / autor: PAP

Dane obejmują podmioty zatrudniające powyżej 9 osób

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

