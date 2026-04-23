Bierecki: w aferze Zondacrypto poszkodowanych 30 tys. Polaków

Senator Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Bierecki, w ostrych słowach skomentował kryzys wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto. W jego opinii skala zaniedbań organów państwowych oraz mechanizmy działania firmy wykazują bezpośrednie analogie do głośnej afery Amber Gold - relacjonuje portal wPolsce24.tv.

Według senatora Biereckiego, polskie służby oraz nadzór finansowy nie dopełniły swoich obowiązków, co pozwoliło firmie funkcjonować na rynku znacznie dłużej, niż powinno to mieć miejsce. Kluczowym dowodem na to ma być ocena audytora, która od dwóch lat znajdowała się na stronie internetowej Zondacrypto.

Jak podkreślił gość Marcina Wikły, audytor odmówił wydania opinii, ponieważ nie był w stanie stwierdzić, czy firma posiada deklarowane zabezpieczenie finansowe. Ponadto dokument został sporządzony w języku estońskim (gdzie firma jest zarejestrowana), a polskie organy – zdaniem senatora – nie zadały sobie trudu, by go przetłumaczyć i przeanalizować. Bierecki szacuje, że nawet 30 000 osób mogło stracić swoje oszczędności, a szanse na ich odzyskanie są nikłe, gdyż ok. 97 proc. finansów jest na pewno straconych.

Marketingowa „zasłona dymna”

Senator zwrócił uwagę na szeroko zakrojoną akcję marketingową giełdy, która miała budować jej wiarygodność poprzez wspieranie inicjatyw społecznych i sportowych. Zondacrypto sponsorowała m.in. szereg klubów sportowych oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bierecki porównał to do działań Amber Gold, które finansowało np. gdańskie zoo, nazywając to typowym działaniem mającym na celu uśpienie czujności.

Zarzuty wobec rządu

W ocenie senatora PiS służby spóźniły się z działaniem, dając firmie czas na niszczenie dokumentów. - Niszczarki w Zondacrypto pracują pełną parą – powiedział.

Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

