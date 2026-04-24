Donald Tusk w swoich ostatnich wypowiedziach, komentując sytuację geopolityczną, sieje strach, zwracając uwagę, że Rosja może zaatakować w ciągu miesięcy. Jego słowa wprowadzają atmosferę niepewności i paniki. Sugeruje również, że lojalność USA wobec NATO i obrony Europy stoi pod znakiem zapytania. Takie deklaracje mogą podważać zaufanie do fundamentalnych zobowiązań sojuszu i budować niepokój w społeczeństwach państw członkowskich.

Donald Tusk powiedział w rozmowie z gazetą, że „największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)”.

Premier Tusk ostrzega

Premier ostrzega, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”.

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Tusk stwierdził, że UE powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

NATO obroni?

Dziennik podkreślił rosnącą niepewność w Europie po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa.

Dla całej wschodniej flanki, moich sąsiadów… pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować – powiedział.

Tusk zauważył, że niektórzy członkowie sojuszu obronnego „udawali, że nic się nie stało”, gdy w zeszłym roku około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną - podkreślił dziennik.

