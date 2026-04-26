Transakcja na Ukrainie: polski Zen.com przejął PINbank

Zarejestrowany na Litwie polski fintech Zen.com, w którego radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda, sfinalizował zakup 100 proc. udziałów w ukraińskim First Investment Bank (PINbank) – podał portal businessinsider.com.pl.

First Investment Bank (PINbank) to instytucja, która została wcześniej skonfiskowana rosyjskiemu oligarsze Jewgienijowi Ginerowi, a następnie znacjonalizowana przez ukraińskie państwo.

Transakcja za 3,9 mln dol.

Podczas konferencji prasowej w Kijowie, która odbyła się 22 kwietnia, przedstawiciele Funduszu Gwarantowania Depozytów Ukrainy oraz Zen.com ogłosili szczegóły transakcji. Polski fintech nabył bank za kwotę 175 mln hrywien (ok. 3,9 mln dol.).

PINbank trafił pod zarząd państwa w 2023 r. po decyzji Wysokiego Sądu Antykorupcyjnego Ukrainy, który skonfiskował udziały należące do objętego sankcjami Ginera. W lutym 2026 r. bank został uznany za niewypłacalny, co otworzyło drogę do jego sprzedaży w drodze przetargu.

Andrzej Duda: silny sygnał zaufania do ukraińskiego systemu finansowego

Zen.com planuje gruntowną transformację PINbanku. Celem jest przekształcenie tradycyjnej instytucji w nowoczesny, technologiczny bank (tzw. digital-first lender), który zintegruje cyfrowe usługi finansowe z istniejącą infrastrukturą bankową.

W składzie rady nadzorczej Zen.com zasiada Andrzej Duda, prezydent Polski w latach 2015-2025, który osobiście wspierał projekt podczas kijowskiej konferencji - wskazuje portal businessinsider.com.pl.

„Ta umowa to silny sygnał zaufania do ukraińskiego systemu finansowego i jego przyszłej integracji z rynkiem europejskim. Pojawienie się międzynarodowego gracza z sektora fintech oznacza nie tylko napływ kapitału, ale także innowacje i długoterminowe inwestycje” — podkreślił Duda.

»» Więcej o sprawie transakcji Zen.com czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Polska firma przejęła ukraiński bank. Należał do rosyjskiego oligarchy

Oprac. sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Śmierć klasycznego portfela 60/40

Podaż pieniądza: skąd tak wielka fala gotówki w marcu?

Oj, zaboli! Paliwa przed majówką mocno podrożeją

»»Dług publiczny rośnie lawinowo! W ciągu 10 lat czeka nas grecki scenariusz? – senator Grzegorz Bierecki w telewizji wPolsce24