Wycieczka za 4300 zł kosztowała ostatecznie… 9000 zł
Travelplanet.pl wprowadzała konsumentów w błąd prezentując nieaktualne lub niepełne ceny wycieczek, z tego powodu nałożono na spółkę niemal 650 tys. zł kary - przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka w oświadczeniu przesłanym PAP zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji.
Urząd antymonopolowy w poniedziałkowym komunikacie wyjaśnił, że Travelplanet.pl to agent turystyczny sprzedający wycieczki organizatorów turystki m.in. przez serwis internetowy. „Informacje o cenie wycieczki, które pojawiły się w wynikach wyszukiwania, wprowadzały konsumentów w błąd, ponieważ po wejściu w szczegóły wyjazdu cena okazywała się inna” - przekazał UOKiK.
Zaniżanie cen w ofercie
Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na Travelplanet.pl karę w wysokości 647 tys. zł i nakazał spółce zmianę praktyki. Przedsiębiorca będzie musiał również poinformować o decyzji na swojej stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.
UOKiK przekazał, że w ciągu trzech tygodni jednego z badanych okresów na 100 sprawdzonych wycieczek w 47 przypadkach cena widoczna w szczegółach oferty była średnio o 329 zł za osobę wyższa niż w wynikach wyszukiwania. „Największa różnica dotyczyła wówczas wyjazdu do Dubaju i wynosiła aż 4730 zł. Cena za osobę prezentowana w wynikach wyszukiwania wynosiła 4293 zł, natomiast w szczegółach wycieczki było to 9023 zł” - podał Urząd.
Zwrócił też uwagę, że ceny, w niektórych przypadkach, nie zawierały obowiązkowych składek na turystyczny fundusz gwarancyjny, choć tę praktykę spółka zmieniła w toku postępowania i obecnie ceny uwzględniają składki.
„Działanie Travelplanet.pl sprawiało, że konsumenci byli wprowadzani w błąd co do ceny imprezy turystycznej. Mogli mieć trudności w rzetelnym porównaniu ofert, a nawet ze znalezieniem wycieczek, które rzeczywiście ich interesowały” - ocenił UOKiK.
Cytowany w komunikacie prezes Urzędu Tomasz Chróstny podkreślił, że cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług.
„Prezentowanie na stronach internetowych i w wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy” - stwierdził.
Travelplanet: zarzuty dotyczą sytuacji przed przejęciem spółki
W przesłanym PAP oświadczeniu Travelplanet.pl podkreśliło, że postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK rozpoczęło się przed zmianą właścicielską spółki, więc „aktualny właściciel nie był stroną zdarzeń, których ono dotyczy”. „Zgodnie z warunkami transakcji, wszelkie zobowiązania oraz ewentualne konsekwencje prawne związane ze sprawami wszczętymi przed finalizacją przejęcia pozostają po stronie poprzedniego właściciela” - dodała spółka.
Jednocześnie podkreśliła, że nie zgadza się z decyzją UOKiK. „Spółka będzie się od niej odwoływać i podejmować dalsze kroki prawne. Jednocześnie zaznacza, że Travelplanet.pl, jako agent turystyczny, prezentuje zawsze takie ceny, jakie zostały mu przesłane przez biura podróży, i na żadnym etapie nie wpływa na ich poziom. Tym samym ceny na stronie Travelplanet.pl są takie same jak na stronach biur podróży” - przekazała spółka.
PAP, sek
