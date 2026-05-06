Podatek węglowy dobije europejskie rolnictwo

Graniczny podatek od emisji, którym objęto także importowane nawozy, uderza w rolników Unii i kosztować ich będzie w tym roku nawet 820 mln euro. W ciągu najbliższych siedmiu lat będzie to 39 miliardów euro kosztów, czyli kwota odpowiadająca równowartości - uwaga! - 10 proc. aktualnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

O skutkach finansowych unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla, czyli CBAM alarmują organizacje reprezentujące rolników i spółdzielnie rolnicze COPA i COGECA. Jak podaje portal Agriland, COPA i COGECA oszacowały na 39 miliardów euro koszty, jakie podatek węglowy spowoduje w ciągu siedmiu lat. Organizacje wskazują, że kwota ta odpowiada równowartości 10 procent obecnego budżetu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w tym samym okresie. Tylko w tym roku podatek od importu do Unii produktów o wysokiej zawartości węgla – w tym i nawozów sztucznych - może kosztować rolników 820 mln euro.

Słuszne intencje, ale rykoszet bije w rolników

CBAM wprowadzony od początku tego roku w Unii, jest pierwszym na świecie takim rozwiązaniem. W praktyce zobowiązuje importerów nawozów do nabycia certyfikatów umożliwiających sprowadzenie produktów. Wywołuje sporo kontrowersji, choć w samym założeniu jest słuszny, gdyż wyrównuje szanse rodzimych producentów nawozów (i innych wyrobów przemysłowych), którzy muszą ponosić dodatkowe koszty w związku z unijną polityką klimatyczną z wytwórcami spoza UE, gdzie obciążeń takich nie ma.

Przypomnijmy, że już pod koniec marca COPA i COGECA zaapelowały do Komisji Europejskiej o jak najszybsze działania, by ograniczyć koszty nawozów czyli zmniejszyć koszty środków produkcji i zabezpieczenia rentowności gospodarstw rolnych. Organizacje wystąpiły o zniesienie granicznego podatku węglowego na import nawozów.

Agnieszka Łakoma

