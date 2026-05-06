RPP wybrała opcję "czekać"

W dniach 5-6 maja 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać poziom stóp procentowych NBP.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 7 maja 2026 r., czyli od jutra poziom stóp NBP kształtuje się następująco:

• stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Majowe posiedzenie RPP nie zaskoczyło więc rynków finansowych, a kolejnych sygnałów o zmianie kierunku w polityce pieniężnej należy szukać najwcześniej przy lipcowej projekcji inflacyjnej NBP.

Stopy procentowe i inflacja w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk Portu: Czy RPP będzie musiała wrócić do podwyżek?

„Kwietniowa inflacja wzrosła do 3,2 proc. r/r i okazała się wyższa od oczekiwań rynku, co stawia RPP w niekorzystnym położeniu. Szczególnie, że jeszcze w marcu rada zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych, mimo że decyzja została podjęta już po wybuchu wojny i gwałtownym wzroście cen ropy.RPP zakładała prawdopodobnie, że wzrost cen surowców energetycznych będzie przejściowy. Dzisiaj sytuacja pozostaje jednak bardzo dynamiczna” – skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

To oznacza, że niepewność wokół inflacji i rynku energii pozostaje wysoka. Jeśli ceny ropy ponownie wróciłyby do wzrostów i utrzymały się na podwyższonych poziomach, presja inflacyjna mogłaby zacząć szerzej rozlewać się po gospodarce. Na razie nie widać jeszcze silnych efektów drugiej rundy, ale ryzyko ich pojawienia się w kolejnych miesiącach pozostaje podwyższone – wskazuje analityk Portu.

Analitycy ING: więcej jastrzębich elementów

W maju stopy NBP bez zmian, choć komunikat po posiedzeniu może zawierać więcej jastrzębich elementów. Cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana, a inflacja CPI w Polsce wzrosła w kwietniu przy wyższej inflacji bazowej. Rada może sygnalizować gotowość do działania w razie potrzeby - oceniają analitycy Banku ING.

Eksperci PKO BP: decyzja RPP zgodna z oczekiwaniami

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w maju utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a decyzja była zgodna z oczekiwaniami. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75 proc. - zauważają analitycy PKO Banku Polskiego.

