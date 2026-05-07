Bez złożenia wniosku zapłacisz za prąd jak za zboże!

Rolnicy oraz mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z zamrożonych cen energii elektrycznej, muszą dopełnić ważnego obowiązku formalnego. Chodzi o złożenie u swojego sprzedawcy prądu odpowiedniego oświadczenia potwierdzającego uprawnienie do preferencyjnych stawek za energię elektryczną. Termin na dopełnienie tego obowiązku upływa 30 czerwca.

Poprawnie wypełniony wniosek, zawierający aktualne dane, można przesłać drogą elektroniczną, listownie lub dostarczyć go osobiście do dowolnego punktu obsługi klienta dostawcy prądu – zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Co zrobić, gdy nie ma dostępu do wzoru?

Jeśli mamy problem z pobraniem wzoru oświadczenia, możemy napisać własny wniosek. Jego treść może wyglądać tak: Niniejszym oświadczam, że informacje podane powyżej oraz w załączonych dokumentach są zgodne z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem i nic w nich nie zostało ukryte. Jestem świadom tego, że jeśli podane przeze mnie dane okażą się fałszywe lub nieprawdziwe, poniosę karę przewidzianą w prawie.

Nie odkładaj na ostatni moment

Brak dokumentu, o którym mowa, może oznaczać przeliczenie rachunków według standardowych cen rynkowych, które są zdecydowanie wyższe od tych zamrożonych. Do tego dochodzą kosztowne wsteczne korekty rachunków. W praktyce oznacza to znaczące obciążenie dla gospodarstw rolnych i firm – zwłaszcza tych o wysokim zużyciu energii. Dlatego eksperci zalecają, by nie odkładać formalności na ostatnią chwilę, bo do 30 czerwca czasu zostało już niewiele.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Źródło: PGE.pl, inforlex.pl, PIT.pl, forsal.pl, farmer.pl

