Nowy scenariusz: to Tajwańczycy zbudują polskiego elektryka

Partnerem strategicznym ElectroMobility Poland dla projektu budowy hubu elektromobilności w Jaworznie będzie tajwański koncern Foxconn - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

„Dokonaliśmy wyboru partnera strategicznego, podpisaliśmy stosowne porozumienie z firmą Foxconn, (…) partnerem wywodzącym się z Tajwanu” - powiedział minister.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun (P), sekretarz stanu w MAP Eliza Zeidler (C) i prezes ElectroMobility Poland S.A. Cyprian Gronkiewicz (L) na briefingu prasowym w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie / autor: PAP/Rafał Guz

4,5 mld zł z KPO

W lutym ElectroMobility Poland podpisało z NFOŚiGW porozumienie określające założenia i warunki wejścia kapitałowego funduszu do spółki w związku z inwestycją w Jaworznie. Chodzi o wejście kapitałowe w wysokości ok. 4,5 mld zł w ramach programu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, finansowanego z KPO.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Spółkę założyły: PGE, Energa, Enea oraz Tauron (po 25 proc. udziałów). W styczniu 2023 r. Skarb Państwa objął akcje nowej emisji i odtąd ma 90,8 proc. akcji, a spółki energetyczne - po 2,3 proc.

PAP, Sek

