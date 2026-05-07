AKTUALIZACJA
Nowy scenariusz: to Tajwańczycy zbudują polskiego elektryka
Partnerem strategicznym ElectroMobility Poland dla projektu budowy hubu elektromobilności w Jaworznie będzie tajwański koncern Foxconn - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
„Dokonaliśmy wyboru partnera strategicznego, podpisaliśmy stosowne porozumienie z firmą Foxconn, (…) partnerem wywodzącym się z Tajwanu” - powiedział minister.
4,5 mld zł z KPO
W lutym ElectroMobility Poland podpisało z NFOŚiGW porozumienie określające założenia i warunki wejścia kapitałowego funduszu do spółki w związku z inwestycją w Jaworznie. Chodzi o wejście kapitałowe w wysokości ok. 4,5 mld zł w ramach programu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, finansowanego z KPO.
Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Spółkę założyły: PGE, Energa, Enea oraz Tauron (po 25 proc. udziałów). W styczniu 2023 r. Skarb Państwa objął akcje nowej emisji i odtąd ma 90,8 proc. akcji, a spółki energetyczne - po 2,3 proc.
PAP, Sek
