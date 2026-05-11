Ile Unię kosztuje elektromobilność? Setki miliardów euro

Na rozwój elektromobilności Unia Europejska przeznaczyła dotychczas 200 miliardów euro. Tyle kosztowały inwestycje w produkcję samochodów, baterii i infrastrukturę ładowania.

Dotychczasowe wydatki na modernizację i dostosowanie istniejących zakładów oraz uruchomienie nowych linii produkcyjnych samochodów elektrycznych oszacowano w Unii na 60 mld euro – o czym informuje raport firmy New Automotive (cytowany przez media). Porównywalną kwotę zainwestowano w produkcję baterii, by uniezależnić kontynent od dostaw z Chin. Ale jak dotąd tylko w co trzecim z wyprodukowanych w Unii elektryków montuje się rodzime baterie.

Wydatki na budowę punktów ładowania samochodów szacuje się na 46 mld euro.

Cytowany przez media Chris Heron, sekretarz generalny grupy E-Mobility Europe przekonuje, że inwestycje w elektromobilność zapewniają ponad 150 000 miejsc pracy. Jego zdaniem, gdyby udało się w UE zrealizować wszystkie plany inwestycyjne, bo wiele firm zapowiada budowę zakładów, to dadzą zatrudnienie 300 tys. ludzi.

Przypomnijmy, że ograniczenie aut spalinowych na rzecz napędu elektrycznego to jeden z elementów unijnej polityki klimatycznej, jednak wzbudza sporo emocji i kontrowersji. A Komisja Europejska musiała w ubiegłym roku ugiąć się pod presją branży, która popadła w tarapaty i złagodzić wymagania dotyczące redukcji emisji spalin. Okazało się bowiem, że popyt na elektryki nie rośnie tak szybko, jak oczekiwania Brukseli. A dla mniej zamożnych obywateli Unii kupno nowego elektryka jest nieosiągalne nawet pomimo dopłat.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tanie mieszkania znikają. W co grają deweloperzy?

Szok! Szwedzki gigant zamyka megasklep. Nowy trend?

Niemcy wykupują w Polsce mieszkania na wynajem

»»Kontrole poselskie w największych spółkach Skarbu Państwa: gdzie są pieniądze? – oglądaj w telewizji wPolsce24