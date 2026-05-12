Będzie zielony podatek Brukseli na podróże lotnicze?

Choć paliwo lotnicze jest bardzo drogie i trudniej dostępne z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, a linie lotnicze odwołują część lotów, to właśnie teraz Unia Europejska planuje wprowadzić podatek od emisji na rejsy długodystansowe czyli wyloty z europejskich portów.

O rozszerzeniu systemu handlu emisjami EU ETS na loty długodystansowe informują światowe media. Obecnie ten parapodatek od emisji CO2 obejmuje „tylko” loty wewnątrz Unii, co - według dziennika „Financial Times” i danych branżowych - podnosi koszt przeciętnego biletu o 7 euro. Gdyby zaczął być stosowany także wobec lotów poza Europę, to bilety mogłyby podrożeć nawet o 45 euro!

Kończy się okres odroczenia stosowania podatku

Formalnie lotnictwo tak jak inne branże podlega polityce klimatycznej, a idea redukcji emisji jest niezmiennie aktualna pomimo kryzysów wywołanych COVID, wojną w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Podatek ETS na loty długodystansowe jest wpisany do strategii zielonej transformacji kontynentu, ale dotąd jego stosowanie było odraczane. Obecny okres karencji kończy się jednak w tym roku, stąd – według „Financial Times” – temat właśnie powraca.

Dla linii lotniczych zmagających się z wysokimi kosztami paliwa po tym, jak z powodu blokady Cieśniny Ormuz, znacząco spadły jego dostawy, wprowadzenie ETS na wyloty z Europy będzie dużym wyzwaniem. Należy spodziewać się także krytyki ze strony branży lotniczej z innych kontynentów.

Agnieszka Łakoma

