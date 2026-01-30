Wstrząs na szczytach władz KGHM!

Rada nadzorcza KGHM odwołała w piątek prezesa Andrzeja Szydło i delegowała czasowo na to stanowisko Remigiusza Paszkiewicza – podała spółka miedziowa w piątkowym komunikacie.

Podczas piątkowego posiedzenia rady nadzorczej odwołano prezesa KGHM Andrzeja Szydło oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka.

Spółka poinformowała ponadto, że podjęto również uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Remigiusza Paszkiewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Koalicyjne spory personalne w spółkach Skarbu Państwa

Decyzja Rady Nadzorczej KGHM wpisuje się w szersze spory w koalicji rządzącej Donalda Tuska o nominacje w spółkach Skarbu Państwa - wskazuje portal wPolsce24.tv

Robert Kropiwnicki, niedawno dymisjonowany z funkcji wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, po konflikcie z szefem resortu Wojciechem Balczunem, bronił „swoich ludzi” w Orlenie i innych firmach. Z kolei Balczun dążył do radykalnych zmian kadrowych, co doprowadziło do odejścia Kropiwnickiego w listopadzie 2025 r.

Zmiany w KGHM zbiegają się z niedawno wprowadzonymi nominacjami w Radzie Nadzorczej, w tym byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, co sugeruje polityczne przetasowania i w ocenie niektórych ekspertów było zapowiedzią poważniejszych zmian w spółce – pisze wPolsce24.tv.

»» Więcej o sporach personalnych w spółkach Skarbu Państwa czytaj na portalu wPolsce24.tv w publikacji Ależ oni się żrą! Ostry konflikt o stołki w spółkach Skarbu Państwa. Tym razem trzęsienie ziemi w miedziowym gigancie

PAP, wPolsce24.tv, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ubój na użytek własny po nowemu

Zakupy broni: Polak zapłaci, Niemiec podwójnie wygrany?

Złoto na huśtawce

»»Handel nie chce mięsa z Mercosur! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24