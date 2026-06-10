Nowy podatek od wartości aktywów. Ma wynieść 19 procent

Sejm skierował do dalszych prac projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, który ma zachęcić Polaków do lokowania kapitału na giełdzie. Nowe rozwiązanie zakłada wprawdzie zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tys. zł, wprowadza jednak zupełnie nową daninę. Środki zgromadzone na OKI zostaną objęte podatkiem od wartości aktywów.

Projekt już wywołuje dyskusję o rewolucji w dotychczasowym modelu oszczędzania. Nowy podatek od wartości aktywów ma wynosić 19 procent iloczynu stopy referencyjnej NBP – na rok 2027 stawkę ustalono na poziomie 0,85 procent.

Resort finansów wskazuje, że mechanizm będzie korzystniejszy od podatku Belki tylko wtedy, gdy stopa zwrotu z inwestycji przewyższy stopę referencyjną banku centralnego.

Kwoty wolne od podatku

Rządzący wprowadzają kwoty wolne: opodatkowaniu nie będą podlegać lokaty i obligacje skarbowe jedynie do wartości 25 tysięcy złotych oraz akcje i fundusze do kwoty 100 tysięcy złotych.

Kolejne pieniądze do budżetu państwa

Ministerstwo Finansów liczy, że do 2040 roku system wygeneruje dla rynku kapitałowego dodatkowe 74 miliardy złotych.

Od kiedy?

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

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mw, wiadomoscigospodarcze