Tyle naprawdę kosztuje korzystanie z klimatyzacji

Koszt korzystania z klimatyzacji zależy od mocy urządzenia, warunków w mieszkaniu i ceny prądu, ale można przyjąć orientacyjne wyliczenia. Okazuje się, że wydatki nie muszą być aż tak wysokie, jak często się obawia.

Klimatyzacja opróćz wiatraków staje się w czasie upałów się dla wielu osób jednym ze skutecznych sposobów na poprawę komfortu w mieszkaniu.

Ile to kosztuje?

Zużycie energii przez klimatyzator zależy od jego mocy, warunków w mieszkaniu oraz sposobu użytkowania. Znaczenie ma cena energii elektrycznej, która różni się w zależności od taryfy i dostawcy prądu.

Klimatyzator o mocy ok. 3,5 kW, najczęściej stosowany w mieszkaniach, zużywa średnio od 0,7 do 1,2 kW energii na godzinę pracy. Oznacza to koszt około 0,80–1,40 zł za godzinę.

W przypadku większych urządzeń o mocy ok. 5 kW zużycie energii wzrasta do około 1,2–1,8 kW na godzinę, co przekłada się na koszt rzędu 1,40–2,10 zł za godzinę pracy.

Co więcej…

Klimatyzator nie pracuje cały czas z pełną mocą. Po osiągnięciu zadanej temperatury ogranicza zużycie energii, co zmniejsza realne rachunki.

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Na podstawie biznesinfo, jb