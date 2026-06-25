Kopalnia biła rekordy zysku. Ekoszaleństwo? Wyjechał ostatni wagonik

Smutny i symboliczny moment dla śląskiego górnictwa. W czwartek z kopalni Bielszowice wyjechał ostatni wagonik węgla, co ostatecznie zamknęło trwającą sto dwadzieścia dwa lata historię wydobycia w tym jednym z najstarszych zakładów na Górnym Śląsku.

Likwidacja kopalni kończy epokę, która budowała tożsamość pokoleń. Zakład działający w strukturach Polskiej Grupy Górniczej od pierwszego lipca przestanie funkcjonować w dotychczasowym kształcie.

Ekoszaleństwo i zamykanie dobrobytu

Dla lokalnej społeczności to czas wspomnień o miejscu, które dawało stabilność, rozwój oraz tworzyło infrastrukturę Rudy Śląskiej, Zabrza i Mikołowa. Choć w okresie największego rozkwitu kopalnia biła rekordy dobowego wydobycia sięgające jedenastu tysięcy ton i wprowadzała pionierskie technologie, proces transformacji okazał się nieuchronny.

To był czysty rozwój i 1650 zatrudnionych pracowników

Wygaszanie wydobycia potrwa około trzech lat. Kopalnia Bielszowice dawała pracę około 1650 osobom. Dotychczas do innych zakładów alokowano 250 pracowników, a od lipca do października przeniesionych zostanie kolejnych 500 osób.

mw

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