Tego nie możesz wyrzucić do kosza. 500 zł mandatu
Wyrzucenie domowych śmieci do miejskiego kosza może skończyć się mandatem w wysokości 500 zł. Samorządy coraz częściej korzystają z monitoringu i kontroli, aby wykrywać takie przypadki i egzekwować przepisy.
Jak wynika z przepisów i działań samorządów, wyrzucanie domowych śmieci do miejskich koszy ulicznych może skończyć się mandatem od 500 złotych wzwyż.
Do czego służą kosze przy chodnikach?
Kosze przy chodnikach nie służą do pozbywania się odpadów z domu, lecz wyłącznie do drobnych śmieci powstających w trakcie spaceru czy podróży — takich jak papiery, chusteczki czy butelki.
Wrzucanie tam odpadów kuchennych, remontowych czy elektrośmieci traktowane jest jako zaśmiecanie przestrzeni publicznej. Miasta coraz częściej reagują na takie sytuacje, wykorzystując monitoring i kontrole straży miejskiej.
Grzywna za wykroczenie
Podstawą prawną jest artykuł 145 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje grzywnę nie niższą niż 500 złotych.
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pap, jb
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