Wiek emerytalny podniesiony. Ci będą pracować do 70 roku życia

W Polsce zmieniono przepisy dla komorników. Urzędnicy, którzy zajmują się egzekwowaniem długów, np. ściąganiem pieniędzy od osób, które nie płacą, będą mogli pracować do 70 roku życia. Zmiana ma na celu usunięcie wcześniejszych regulacji uznanych za dyskryminujące na tle innych prawników.

Co się zmieniło?

Do tej pory komornik musiał kończyć pracę w wieku 65 lat. Teraz ten limit podniesiono do 70 lat. Czyli komornik może pracować dłużej niż wcześniej.

Dlaczego to zrobiono?

Rząd tłumaczy to tym, że wcześniejszy limit był uznany za niezgodny z przepisami UE (czyli mógł być formą dyskryminacji ze względu na wiek). Chodzi też o to, żeby przepisy były podobne do innych zawodów prawniczych, gdzie takie limity są różne albo w ogóle ich nie ma.

Co jeszcze ważne?

Komornik nadal może przejść na emeryturę wcześniej, jeśli chce i spełnia warunki. Ale państwo nie może go już „z automatu” wyrzucić z pracy po 65 roku życia — tylko dopiero po 70.

Zmiana budzi emocje

Ludzie obawiają się, że podobne podwyższanie wieku może kiedyś dotyczyć innych zawodów. W Polsce temat wieku emerytalnego ogólnie jest bardzo wrażliwy politycznie.

Komornicy będą mogli pracować do 70. roku życia zamiast do 65., bo uznano, że wcześniejsze zasady były niesprawiedliwe i niezgodne z prawem UE.

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biznesinfo, jb