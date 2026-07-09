Ukraińska dyplomacja dronowa

Ukraina podpisuje kolejne umowy o współpracy w zakresie technologii dronowych państwami członkowskimi NATO. Na liście tej nie ma jednak Polski. Zainteresowanie Pentagonu zakupem ukraińskich bezzałogowców i ostatnia zmiana podejścia Waszyngtonu działają na korzyść Kijowa.

Przy okazji szczytu przywódców państw członków Sojuszu Północno-Atlantyckiego w Ankarze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zawarł umowy dronowe z Estonią, Holandią i Danią. Szczegóły tradycyjnie nie są znane, ale wiadomo, że chodzi o współpracę w rozwoju technologii, czy to poprzez wspólną produkcję, innowacje czy eksport. Wcześniej władze w Kijowie podpisały podobne porozumienia z Litwą oraz Łotwą, gdzie ma powstać nad Bałtykiem zakład produkcyjny. Według mediów Zełenski ogłosił plany podpisania kolejnych umów z Niemcami, Norwegią, Finlandią i Kanadą – także członkami NATO.

Ukraina ma silne wsparcie Brukseli

Ukraina ma również silne wsparcie władz Unii Europejskiej w tym zakresie, a umowy dronowe były jednym z tematów spotkania szefowej KE Ursuli von der Leyen z Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu NATO. W swoim wpisie na X prezydent Ukrainy stwierdził, że rozmowy koncentrowały się na przyspieszeniu procesu akcesyjnego Ukrainy do UE, dalszym rozwijaniu inicjatywy Drone Deal. „Nasze zespoły aktywnie pracują obecnie nad umową dotyczącą dronów, a dziś omówiliśmy kolejne kroki i możliwy termin jej podpisania” - napisał.

Jednocześnie już kilka miesięcy zainteresowanie zakupem ukraińskiego sprzętu wyraziły Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. A ostatnio media informowały o umowach ze Stanami Zjednoczonymi, co także potwierdził prezydent Donald Trump w Ankarze przy okazji spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Światowa prasa zaś wskazuje na zmianę nastawienia amerykańskiego przywódcy, który również godził się na sprzedaż Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot.

Agnieszka Łakoma

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