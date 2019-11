Lubimy kupować żywność w specjalistycznych sklepach

W strukturze październikowej sprzedaży detalicznej na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost dynamiki sprzedaży żywności w sklepach wyspecjalizowanych - komentuje poniedziałkowe dane GUS główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski.

GUS podał w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku rdr wzrosła o 4,6 proc.

Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w październiku do 4,6 proc. r/r wobec 4,3 proc. we wrześniu. Wzrost rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w październiku nastąpił mimo efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w październiku br. była ona taka sama jak przed rokiem), a także efektu wysokiej bazy sprzed roku w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części+” - napisał w komentarzu Borowski.