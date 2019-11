Horała pełnomocnikiem. Wild prezesem CPK?

Marcin Horała w czwartek został pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego - węzła mającego zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy - poinformowała KPRM.

Potwierdziły się deklaracje premiera, który już przedwczoraj wskazał osobę wybraną na to stanowisko. Czytaj więcej: Marcin Horała pełnomocnikiem ds. CPK

Horała zastąpił na tym stanowisku Mikołaja Wilda.

Nowy pełnomocnik rządu ds. CPK powiedział w czwartek PAP, że wybór doradcy strategicznego oraz prezesa spółki celowej Centralny Port Komunikacyjny to najbliższe jego decyzje dotyczące CPK.

Przede wszystkim ten projekt trzeba kontynuować zgodnie z harmonogramem i z tym, co zostało ustalone - zapewnił Horała.

Ocenił, że projekt budowy portu „posuwa się zgodnie z harmonogramem”.

Najbliższy czas to negocjacje dotyczące wyboru doradcy strategicznego, czyli jednego z dużych, światowych portów lotniczych przesiadkowych, który będzie uczestnikiem procesu projektowania, przygotowania masterplanu lotniska - powiedział.

Przypomnijmy, że według planów, pierwsze loty z Centralnego Portu Komunikacyjnego planowane są na lata 2027-28. Czytaj więcej: Z CPK polecimy w trzeciej dekadzie XXI w.

Niedawno w mediach Wild mówił, że projekt CPK rozwinął się już na tyle, że funkcji sponsora projektu i kierownika merytorycznego nie może dłużej pełnić jedna i ta sama osoba.

Doszliśmy w tym projekcie do przełomowego momentu. Z jednej strony określiliśmy kluczowe parametry Portu Solidarność, wytyczyliśmy przebieg linii kolejowych prowadzących do CPK, przygotowaliśmy projekt rządowego planu wieloletniego, który zapewni inwestycji stabilne finansowanie. Zbudowaliśmy międzynarodowe i branżowe poparcie, prowadzimy dialog z mieszkańcami. Ale od tego, co będzie się działo w ciągu najbliższego roku - dwóch lat, zależy powodzenie całej inwestycji - mówił Wild.