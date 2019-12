Z CPK pociągiem do centrum Warszawy w 15 minut

W połowie 2020 r. rozpoczną się prace nad master planem Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tej sprawie są prowadzone rozmowy m.in. ze spółkami skarbu państwa - podała w poniedziałek spółka CPK. Dodała, że w zasięgu dojazdu do CPK w czasie nie dłuższym niż 1,5 godziny znajdzie się ok. 7 mln osób.

W połowie przyszłego roku przystąpimy do prac nad master planem: zarówno dla lotniska, jak też dla zintegrowanej z nim stacji kolejowej. Tym samym wkraczamy w kluczowy etap przygotowań, który będzie wymagał wzmożonej współpracy m.in. z gestorami mediów, regulatorami i zarządcami infrastruktury” - powiedział, cytowany w komunikacie, Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Master plan CPK, jak poinformowano, przedstawi m.in. koncepcję rozwoju portu lotniczego w perspektywie 20 lat - na podstawie szczegółowych prognoz ruchu lotniczego - i tzw. „etapowanie budowy”.

Jak wyjaśniła Małgorzata Popławska, menadżer ds. planowania i przepustowości CPK, ma on nie tylko określić infrastrukturę dostosowaną do realizacji celów inwestycji, ale też „być odpowiedzią na potrzeby przyszłych użytkowników lotniska”.

Zakładany czas dojazdu do centrum Warszawy pociągiem to ok. 15 minut, a do Łodzi - ok. 25 minut” - napisano w komunikacie. Według wyliczeń spółki CPK, ok. 7 mln mieszkańców znajdzie się w zasięgu dojazdu do CPK w czasie nie dłuższym niż półtorej godziny. W pierwszym etapie CPK zakłada przepustowość lotniska i węzła transferowego na poziomie 45 mln pasażerów rocznie, czyli ok. 400 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) w ciągu roku na dwóch drogach startowych” - dodano.

W poniedziałek, jak podano, spółka CPK rozpoczęła „ustalenia z gronem firm i instytucji, z którymi od połowy przyszłego roku będzie ściśle współpracowała podczas prac nad master planem nowego lotniska”. Przedmiotem rozmów były m.in. planowana na przyszły rok inwentaryzacja terenu inwestycji, zakres prac przy układaniu niezbędnej infrastruktury paliwowej, energetycznej, czy wodociągowej, a także „utworzenie zespołów roboczych do realizacji zadań podczas przygotowań master planu” - wskazano.

W spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury, zorganizowanym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, uczestniczyli przedstawiciele 13 firm i instytucji: Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), Orlenu, Lotosu Air BP, PERN-u, Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Gaz-Systemu, Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), SIME Polska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Jak wyjaśnił, cytowany w komunikacie, Mikołaj Wild, p.o. prezesa CPK dla właściwego zaplanowania CPK niezbędne są dane dot. istniejącej infrastruktury, informacji o parametrach sieci przesyłowych i ewentualnych planach inwestycyjnych spółek w tym obszarze.

Już teraz musimy być w bliskim kontakcie ze spółkami, które dostarczą na potrzeby lotniska m.in. niezbędne zasoby, paliwa i energię” - dodał.

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki - między Warszawą i Łodzią. Jest to teren w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany. „Ponieważ będzie to lotnisko budowane jako tzw. greenfield, pozwoli nam to od podstaw zaplanować infrastrukturę CPK, zapewniając rezerwę dla przyszłych rozwiązań” - wskazał Marek Litwin, dyrektor Biura Strategii i Planowania Lotniska CPK.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Spółka jest na końcowym etapie przygotowywania Programu Wieloletniego, który określi planowane wydatki na CPK w kolejnych latach” - podkreślono w poniedziałkowym komunikacie. Dodano, że w planach na najbliższe miesiące są m.in. wybór doradcy strategicznego spośród największych i najlepszych pod względem operacyjnym lotnisk świata. (PAP)

PAP (autor: Magdalena Jarco)/gr