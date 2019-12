Gróbarczyk: co roku porty przynoszą 40 mld zł

Przeładunki towarów w polskich portach ponownie przekroczą 100 mln ton - zapowiedział w środę w Polskim Radiu 24 minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Dodał, że rocznie porty przynoszą w budżetu państwa 40 mld zł.

Pierwszy raz w historii polskich portów bariera 100 mln ton została przełamana w roku 2018.

„Przekroczyliśmy i kolejny raz przekroczymy znacznie 100 mln ton” - powiedział Gróbarczyk zapytany o skalę przeładunku towarów w polskich portach morskich.

W ubiegłym roku przeładunki w morskich przystaniach wyniosły 101,19 mln ton a w roku 2017 było to 87 mln ton.

Minister dodał, że porty morskie przynoszą 40 mld zł rocznie do budżetu państwa „z tytułu wszelkiego rodzaju ceł i danin”.

To jest około 10 proc. budżetu państwa i to nas niezwykle cieszy i chcemy to zdecydowanie zwielokrotnić. W związku z tym przyjęliśmy program rozwoju portów powiedział minister.